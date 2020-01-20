Требует лечения: киевского "террориста" перевели из СИЗО в психбольницу

Александра Белько, который 18 сентября 2019 года перекрыл мост Метро в Киеве и пытался его взорвать, перевели из СИЗО и поместили в психиатрическую больницу.

Об этом сообщили в прокуратуре города Киева.

20 января Днепровский районный суд столицы удовлетворил ходатайство прокуратуры города Киева об изменении меры пресечения подозреваемому в минировании моста Метро с содержания под стражей на госпитализацию в психиатрическое учреждение.

20 сентября 2019 года Днепровский райсуд Киева избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 288 тыс. гривен. Александру Белько инкриминировали хулиганство и ложное сообщение о минировании. Но судебно-психиатрическая экспертиза признала, что мужчина не руководил своими действиями и имеет проблемы с психикой. На сегодня его состояние не улучшилось и Белько требует принудительной госпитализации и усиленного надзора.

Как информировал "Апостроф" ранее, в декабре 2019 года в года Киеве сотрудники СБУ разоблачили телефонных террористов, которые несколько раз звонили с угрозами о минировании торгово-развлекательного комплекса в Голосеевском районе.