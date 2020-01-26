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Трамваи в Киеве заблокировали движение: видео с места странного ЧП

воскресенье, 26 января 2020, 22:55
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В Киеве трамваи заблокировали движение на пересечении улиц Героев Днепра и Зои Гайдай.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

"Пересечение ул. Героев Днепра и ул. Зои Гайдай: 2 трамвая перегородили проезжую часть и люди толкают вручную. Ну, а чё нет", - говорится в сообщении.

В коментариях киевляне комментирую странное ЧП.

"Тянуть легче, чем толкать", "Трамвай с толкача заводить - это да...", "Не первый раз. Не удивили", - пишут они.

Напомним, что в воскресенье, 26 января,в Голосеевском районе Киеве произошло ДТП, водитель Renault повалил столб электроопоры и сбежал в лес.

Также в ночь на 25 января в Ирпене под Киевом трое мужчин на Mercedes Vito пытались скрыться от полиции , но это завершилось неудачей. На улице Соборной микроавтобус протаранил три автомобиля, после чего влетел в МАФ. В результате аварии двое пассажиров попали в больницу, а сам водитель скрылся с места преступления.

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