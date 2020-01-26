RU  UA  EN

воскресенье, 26 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.10
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

26 января

07:58
На Донбассе украинские патриоты устроили смелую "диверсию", фото
07:28
В Киеве произошла кровавая стрельба посреди ночи: первые подробности ЧП
07:00
Готовим блинчики из овсянки с яблоком и бананом: рецепт и советы по сохранению витаминов
06:30
Гороскоп на 26 января: Козерогам нужно говорить правду, а Овнов ждет важный поворот
06:24
Зима с признаками весны: карта погоды и свежий прогноз на воскресенье
05:26
Под Одессой случилась забавная история с найденным на улице пакетом с крупной суммой: фото
04:23
Ученые раскрыли тайну первобытных гробниц и пещер в Испании
02:28
Ученые показали, как выглядят зародыши динозавра: уникальное фото
01:22
Африку атаковали опустошительные полчища саранчи: фото и видео
00:40
В США показали новый Boeing 777X: видео первого полета
00:20
Автомобиль перевернулся на крышу: в Киеве произошло ДТП с несколькими погибшими, видео
00:00
Появились новые детали и фото смертельного ЧП с молодым парнем в Киеве, реакция сети
Все новости

В Киеве произошла кровавая стрельба посреди ночи: первые подробности ЧП

воскресенье, 26 января 2020, 07:28
переглянути новину українською

В ночь с субботы на воскресенье, 26 января, в Днепровском районе столицы открыли огонь по мужчине.

Об этом сообщал "Апостроф" со ссылкой на издание "Информатор".

Конфликт со стрельбой случился на территории Гидропарка, возле "Гидрозоны" около 02:00. Сначала там возникла словесная перепалка между двумя компаниями. Она закончилась тем, что один из мужчин достал травматический пистолет и совершил выстрел. Пуля попала в лицо оппоненту. После этого компания из трех человек села в автомобиль марки Daewoo Lanos салатового цвета и скрылась.

На место прибыли полиция и медики. Врачи госпитализировали пострадавшего с ранением челюстно-лицевой области. Полиция ввела в городе план "Перехват" по поиску автомобиля и задержанию подозреваемых.

Вскоре Lanos по ориентировке остановили на проспекте Маяковского. Однако в салоне находился лишь водитель. Подробности устанавливают правоохранители.

Как сообщал "Апостроф", 23 января в Киеве на Позняках водитель автомобиля на иностранной регистрации открыл огонь по патрульным полицейским, которые остановили его за нарушение правил дорожного движения.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Марш в Киеве к 111-летию Бандеры: эксклюзивные фото шествия с факелами

Комфортный пешеходный муравейник: как изменится Киев

Герои парковок: в Киеве идут на крайние меры для борьбы с пробками

Ад в метро Киева: что делать, если вы стали "жертвой" телефонного минера

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: