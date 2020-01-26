В Киеве произошла кровавая стрельба посреди ночи: первые подробности ЧП

В ночь с субботы на воскресенье, 26 января, в Днепровском районе столицы открыли огонь по мужчине.

Об этом сообщал "Апостроф" со ссылкой на издание "Информатор".

Конфликт со стрельбой случился на территории Гидропарка, возле "Гидрозоны" около 02:00. Сначала там возникла словесная перепалка между двумя компаниями. Она закончилась тем, что один из мужчин достал травматический пистолет и совершил выстрел. Пуля попала в лицо оппоненту. После этого компания из трех человек села в автомобиль марки Daewoo Lanos салатового цвета и скрылась.

На место прибыли полиция и медики. Врачи госпитализировали пострадавшего с ранением челюстно-лицевой области. Полиция ввела в городе план "Перехват" по поиску автомобиля и задержанию подозреваемых.

Вскоре Lanos по ориентировке остановили на проспекте Маяковского. Однако в салоне находился лишь водитель. Подробности устанавливают правоохранители.

Как сообщал "Апостроф", 23 января в Киеве на Позняках водитель автомобиля на иностранной регистрации открыл огонь по патрульным полицейским, которые остановили его за нарушение правил дорожного движения.