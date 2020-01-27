Полицейские поймали преступника, который "заминировал" станцию метро в Киеве

В столице правоохранители задержали 36-летнего киевлянина, который 25 января сообщил о "заминировании" станции метро "Майдан Независимости".

Об этом сообщает прокуратура города Киева.

Мужчину задержали Киевская местная прокуратура № 7 совместно со следователями управления полиции в метрополитене ГУНП в Киеве. Ему уже сообщили о подозрении в совершении заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве.

Сейчас злоумышленнику выбирают меру пресечения.

Как информировал "Апостроф" ранее, в Киеве были закрыты центральные станции метрополитена, в том числе пересадочные "Крещатик", "Площадь Льва Толстого" и другие. С целью проверки указанного сообщения правоохранители эвакуировали около 150 пассажиров и работников метрополитена. По результатам осмотра станции метро взрывных устройств и взрывоопасных веществ специалисты не обнаружили.