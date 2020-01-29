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Перепутал вагон с ванной: в сети появилось забавное видео из метро Киева

среда, 29 января 2020, 20:26
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В вагоне киевского метро был замечен странный пассажир, который во время поездку помыл себе голову шампунем.

Видео с затейливым пассажиром метро опубликовали в Tik Tok участники интернет-сообщества "Мода Метро Києва".

Не смотря на зимнее время года, молодой человек, которого сняли на видео, находится в вагоне метро в легкой одежде — коротких светлых брюках и майке. На босых ногах — что-то похожее на тапочки.

Во время поездки пассажир выдавил на ладонь немного шампуня из тюбика, после чего уверенными движениями намылил себе голову. Последующие события на видео не запечатлены.


Как раньше сообщал "Апостроф", появление в столичном метрополитене пассажирки в платье с огромными крыльями на спине вызвало бурное обсуждение в соцсети.

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