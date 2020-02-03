RU  UA  EN

понедельник, 3 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.80
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

3 февраля

21:33
В студенческом общежитии Днепра обвалился потолок: шокирующее видео
20:50
Убийство пластического хирурга в Киеве: приметы и фото преступника
20:42
Убийство Окуевой: суд принял важное решение по подозреваемому россиянину
20:08
Обстрел на Донбассе: боевики ранили украинского военного
20:00
Когда стричь волосы в феврале 2020 - смотрим в лунный календарь
19:47
Под Киевом задержали "продавцов" наркотиков в соцсети: опубликовано видео
19:35
В Киеве заметили "новый вид" странной парковки: опубликовано фото
19:23
"Высушенная" планета: ученые показали карту Земли без морей и океанов
19:02
Никто не видел маленькую дочь Ольги Фреймут, но теперь она знаменитость с обложки (фото)
18:46
Продать кошку: скандальный нардеп Брагар сделал противоречивое заявление
18:40
В аэропорту "Борисполь" два человека "диагностировали" у себя коронавирус
18:25
Под Киевом молодой парень устроил страшную расправу над семьей: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Убийство пластического хирурга в Киеве: приметы и фото преступника

понедельник, 03 февраля 2020, 20:50
переглянути новину українською

Полиция указала приметы подозреваемого убийцы пластического хирурга Андрея Сотника в центре Киева.

Об этом сообщает издание "Информатор", ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Полицейские разыскивают мужчину кавказской внешности.

Приметы злоумышленника: около 30-35 лет, рост 170-175 сантиметров, среднего телосложения, на лице борода.

Был одет в куртку, джинсы и кепку черного цвета. При нем может быть боевой пистолет.

Напомним, Сотник был застрелен 2 февраля возле собственного дома по адресу улица Саксаганского, 117. К сожалению, он скончался на месте. Преступник сразу сбежал, его сейчас разыскивает полиция.

Подробнее о трагедии и версиях произошедшего читайте в материале "Апострофа": "Тайна" в пакете и роковой выстрел: за что убили пластического хирурга в Киеве.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Марш в Киеве к 111-летию Бандеры: эксклюзивные фото шествия с факелами

Комфортный пешеходный муравейник: как изменится Киев

Герои парковок: в Киеве идут на крайние меры для борьбы с пробками

Ад в метро Киева: что делать, если вы стали "жертвой" телефонного минера

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: