Убийство пластического хирурга в Киеве: приметы и фото преступника

Полиция указала приметы подозреваемого убийцы пластического хирурга Андрея Сотника в центре Киева.

Об этом сообщает издание "Информатор", ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Полицейские разыскивают мужчину кавказской внешности.

Приметы злоумышленника: около 30-35 лет, рост 170-175 сантиметров, среднего телосложения, на лице борода.

Был одет в куртку, джинсы и кепку черного цвета. При нем может быть боевой пистолет.

Напомним, Сотник был застрелен 2 февраля возле собственного дома по адресу улица Саксаганского, 117. К сожалению, он скончался на месте. Преступник сразу сбежал, его сейчас разыскивает полиция.

Подробнее о трагедии и версиях произошедшего читайте в материале "Апострофа": "Тайна" в пакете и роковой выстрел: за что убили пластического хирурга в Киеве.