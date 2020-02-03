Убийство пластического хирурга в Киеве: приметы и фото преступника

Полиция указала приметы подозреваемого убийцы пластического хирурга Андрея Сотника в центре Киева.
Об этом сообщает издание "Информатор", ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.
Полицейские разыскивают мужчину кавказской внешности.
Приметы злоумышленника: около 30-35 лет, рост 170-175 сантиметров, среднего телосложения, на лице борода.
Был одет в куртку, джинсы и кепку черного цвета. При нем может быть боевой пистолет.
Напомним, Сотник был застрелен 2 февраля возле собственного дома по адресу улица Саксаганского, 117. К сожалению, он скончался на месте. Преступник сразу сбежал, его сейчас разыскивает полиция.
Подробнее о трагедии и версиях произошедшего читайте в материале "Апострофа": "Тайна" в пакете и роковой выстрел: за что убили пластического хирурга в Киеве.