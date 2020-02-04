В Киеве пошел сильный снегопад: опубликованы впечатляющие видео

Вечером 4 февраля в Киеве начался настоящий снегопад, о чем свидетельствует видео, опубликованное в сети.

Так, на опубликованных кадрах видно, что в столицу Украины наконец пришла настоящая зима, хотя еще несколькими днями ранее здесь, как и по всей стране, шли обильные дожди.

К слову, уже спустя 15 минут снег перестал падать, а не земле от него не осталось и следа из-за плюсовой температуры.

Интересно, что по прогнозу синоптиков 4 февраля в столице снега не ожидалось. Отмечалось, что в этот день здесь будет сухая погода, а температура днем составит от 3 до 5 градусов тепла, а ночью ожидается до +2 градусов.

Напомним, что украинский синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды на среду, 5 февраля, и анонсировала резкое похолодание.

Детальнее о погоде на этой неделе читайте в материале "Апострофа": В Украину идет лютая зима: будут снегопады и сильный мороз.