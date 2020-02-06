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В Киеве авто с беременной женщиной попало в страшное ДТП, видео

четверг, 06 февраля 2020, 16:09
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На улице Комарова в столице микроавтобус Ford, в котором находилась беременная женщина, столкнулся с двумя автомобилями. Обошлось без жертв.

Об этом сообщили на Facebook-странице сообщества "ДТП. Киев".

Как сказано в сообщении, страшная авария произошла на улице Комарова, 26. Водитель буса с беременной женой в салоне буквально протаранил два автомобиля - Honda Civic и Ford Kuga.


Наиболее сильные повреждения вследствие аварии получила Honda, которая от удара в заднюю часть столкнулась с Ford Kuga и влетела в бордюр. На место происшествия прибыла патрульная полиция для установления всех обстоятельств ДТП.

Одной из причин ДТП, видимо, стало ухудшение погодных условий, которое принес в Украину циклон Petra.

Как сообщал "Апостроф", в четверг, 6 февраля, в Киеве пьяная компания на Subaru Forester устроила гонки с копами, которые завершились опасной аварией.

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