В Киеве авто с беременной женщиной попало в страшное ДТП, видео

На улице Комарова в столице микроавтобус Ford, в котором находилась беременная женщина, столкнулся с двумя автомобилями. Обошлось без жертв.

Об этом сообщили на Facebook-странице сообщества "ДТП. Киев".

Как сказано в сообщении, страшная авария произошла на улице Комарова, 26. Водитель буса с беременной женой в салоне буквально протаранил два автомобиля - Honda Civic и Ford Kuga.





Наиболее сильные повреждения вследствие аварии получила Honda, которая от удара в заднюю часть столкнулась с Ford Kuga и влетела в бордюр. На место происшествия прибыла патрульная полиция для установления всех обстоятельств ДТП.

Одной из причин ДТП, видимо, стало ухудшение погодных условий, которое принес в Украину циклон Petra.

Как сообщал "Апостроф", в четверг, 6 февраля, в Киеве пьяная компания на Subaru Forester устроила гонки с копами, которые завершились опасной аварией.