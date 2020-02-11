В Киеве поймали грабителя-убийцу, усыплявшего своих жертв: фото

В Киеве возле станции метро Лесная дерзкий грабитель усыплял своих жертв и воровал гаджеты, документы и деньги.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Пострадавшие рассказали, что накануне познакомились с мужчиной, который предложил выпить алкогольных напитков. Во время распития они теряли сознание, а через некоторое время обнаруживали отсутствие денег, документов и гаджетов.

Злоумышленник поил пострадавших сильнодействующими препаратами, после чего они теряли не только сознание, но и ценные вещи. В результате двое мужчин находятся в больнице, третий - умер. Фигуранту грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Начальник Деснянского управления полиции Юрий Герасименко сообщил, что в ходе отработки сообщений заявителей оперативные сотрудники получили от коллег из уголовного розыска на станциях железнодорожного транспорта информацию о причастности к указанным преступлениям 34-летнего местного жителя, ранее судимого за хулиганство.

"После просмотра видео с камер наблюдения мы установили личность и задержали его в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Нам он признался, что возле станции метро Лесная знакомился с прохожими, угощал их алкоголем и предлагал запить энергетиком, в который подмешивал сильнодействующий медицинский препарат. когда жертва теряла сознание, забирал вещи и бежал, в настоящее время доказана причастность его к трем эпизодам", - сообщил Герасименко.

Следственным отделом Деснянского управления полиции проводится досудебное расследование, начатое по ч. 2 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Поскольку среди трех пострадавших один умер, то в дальнейшем возможна переквалификация на ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины, как только следователи получат заключение эксперта, который подтвердит или опровергнет причину смерти мужчины от отравления неизвестным веществом.

Как сообщал "Апостроф", в субботу, 11 января, в Киеве на месте преступления поймали двух воров, которые совершили кражу кошелька.

Ранее в Киеве поймали дерзких воров, которые устроили "гастроли" по всей Украине . Их поймали после того, как дуэт решил ограбить посетителя столичного кафе.

Также в Киеве на железнодорожном вокзале наглый грабитель усыплял своих жертв и воровал их личные вещи.