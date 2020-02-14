День святого Валентина в Киеве: куда можно пойти вечером

В пятницу, 14 февраля, отмечают самый романтический праздник года - День Святого Валентина. В этот влюбленные во всем мире дарят друг-другу приятные подарки.

Журналисты подготовили интересную подборку самых интересных мероприятиях, которые пройдут в Киеве в честь праздника любви.

14 февраля ко Дню Святого Валентина, в Stereo Plaza состоится концерт группы "Друга ріка", "Скрябин" и LETAY, под названием "Про любовь". Зрители услышат романтичные хиты от любимых исполнителей

Также 14 февраля в доме Архитектора в 19:00 пройдет эксклюзивный концерт джазовой музыки ко Дню Влюбленных. В нем примут участие известный пианист и композитор Павел Игнатьев и вокалистка Катико Пурцеладзе. На концерте прозвучат мировые джазовые произведения из репертуара Рэя Чарльза, Фрэнка Синатры, Эллы Фитцджеральд, Сары Вон, Луи Армстронга.

Впервые за три года на сцену снова выйдет киевская группа "Крихітка Цахес" с новой взрывной концертной программой. Концерт пройдет по адресу: ул.Шота Руставелли, 16а. Группа основана в 2007 году, после распада коллектива в 2009 году все же вышел в свет альбом "Рецепт". Последний раз группа радовала слушателей треком, посвященным волонтерам – "Без імені".

14 февраля, в 19:00, известная артистка Лайма сделает ко Дню Влюбленных подарок своим фанатам, и даст эксклюзивный клубный концерт в Киеве. Лайма Вайкуле - символ эпохи, икона стиля, которая не устает удивлять невероятными образами и яркими шоу. В пятницу прозвучат известные и любимые всеми хиты: "Вернисаж", "Я вышла на Пикадилли", "Легкой джазовой походкой".

Про 5 простых идей для празднования Дня святого Валентина, которые сделают этот праздник сказочным, волшебным и запоминающимся, читайте в материале "Апострофа": Как незабываемо отметить День святого Валентина: 5 идей для празднования.