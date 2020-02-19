Слетела даже обувь: под Киевом авто снесло двух девушек на дороге, фото и видео

В Ирпене Киевской области случилось серьезное ДТП, в результате которого пострадали две девушки.

Об этом сообщает "Артиль-паблик" в Telegram.

Авария с пострадавшими произошла на улице Соборная, автомобиль Hyundai сбил двух девушек.

Предварительно, девушки вышли из маршрутки и переходили дорогу. Переходили ли девушки по переходу - пока неизвестно.

С одной пострадавшей слетела обувь.

Скорая госпитализировала двух девушек в тяжелом состоянии.

Как сообщал "Апостроф", во вторник, 18 февраля, около 10 часов утра на Гостомельской трассе произошло жестокое лобовое столкновение. Там столкнулся микроавтобус с легковым автомобилем. Легковушку отбросило в кювет.

Ранее, 17 февраля, в Киеве произошло серьезное ДТП, в результате чего пострадали три человека.

Также 15 февраля, в Киеве на бульваре Вацлава Гавела, 40 произошло ДТП с участием водителя службы Uber за рулем Seat Ibiza, который вылетел с дороги и перевернулся.