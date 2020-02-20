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В Киеве проходит шествие в память героев Небесной сотни: фото и видео

четверг, 20 февраля 2020, 11:50
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В четверг, 20 февраля, в Киеве проходит еще одно шествие в честь героев Небесной сотни.

Об этом сообщают в Telegram-канале PavlovskyNews.

Близкие погибших и неравнодушные граждане прошли от Мариинского парка к Аллее Героев Небесной сотни. Возле Памятного креста в честь погибших Героев Небесной Сотни поют поминальную молитву.

Отметим, что в 12:00 по всей Украине будет объявлена минута молчания.

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18 февраля 2014 года начался самый трагический этап Революции Достоинства. Только в этот день более 20 активистов были убиты из огнестрельного оружия. Также, в ходе столкновений, силовики штурмовали баррикады на Грушевского и Институтской. При этом были применены БТР, свето-шумовые гранаты, помповые ружья. Протестующие оборонялись, используя камин мостовой и "коктейли Молотова".

Отметим, что особого продвижения в деле расследований этих преступлений с уже обновленной прокуратурой не наблюдается.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой Зеленской 20 февраля в центре Киева приняли участие в церемонии памяти героев Небесной сотни.

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