RU  UA  EN

суббота, 22 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

22 февраля

22:42
Уже не самоубийство: в полиции сделали громкое заявление о гибели экс-руководителя "Интера" под Киевом
22:25
В Украине выбрали представителя на Евровидении-2020 - смотрим выступление победителя Нацотбора Lime
22:10
Под Киевом из-за жесткого ДТП перекрыли дорогу: фото и видео
22:02
Поздравления с Масленицей 2020: красивые стихи и яркие открытки
21:33
Боевики атаковали ВСУ в районе Марьинки: опубликованы видео
21:10
Ученые обнаружили уникальную планету, на которой год длится меньше суток
20:53
56-летний Квентин Тарантино впервые стал отцом: что известно Lime
20:35
Украинцы попрощались с бойцом ВСУ, погибшем в жестоком бою на Донбассе: фото и видео
19:59
На льду под Харьковом произошла смертельная трагедия: опубликованы фото
19:30
В Киеве объявили штормовое предупреждение: к чему стоит готовиться
19:10
10 любопытных деталей из советского кино, которые заметит не каждый Lime
18:10
Финал Нацотбора на Евровидение 2020: кто победил и как выступили участники Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Уже не самоубийство: в полиции сделали громкое заявление о гибели экс-руководителя "Интера" под Киевом

суббота, 22 февраля 2020, 22:42
переглянути новину українською

Гибель бизнесмена Сергея Старицкого, которого обнаружили мертвым в доме экс-министра Леонида Кожары, расследуется как умышленное убийство.

Об этом сообщили в управлении коммуникации Нацполиции Украины.

Предварительно было установлено, что в доме Кожары находились три человека, владельцы и их гость. Все трое употребляли алкогольные напитки. По словам супруги экс-министра, она находилась в другой комнате, когда гость якобы выстрелил себе в голову из пистолета хозяина.

Однако правоохранители получили данные, которые дают основания предполагать, что Старицкий мог выстрелить не сам.

"По согласованию с прокуратурой уголовное производство переквалифицировано с самоубийства на умышленное убийство - ч.1 ст.115 УК Украины", – говорится в сообщении полиции.

Как ранее сообщал "Апостроф", смерть Сергея Старицкого наступила в результате стрельбы из пистолета Jericho 941 – наградного оружия экс-министра Кожары.

Фотовзгляд

Все галереи
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке

Новости партнеров

Читайте также

"Нулевой Кличко": почему мэр столицы никак не может достроить метро

Боксер в третий раз: как Кличко снова берет Киев

На руинах индустриальной эпохи: как умирает промышленная архитектура Киева

Марш в Киеве к 111-летию Бандеры: эксклюзивные фото шествия с факелами

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: