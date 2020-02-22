Уже не самоубийство: в полиции сделали громкое заявление о гибели экс-руководителя "Интера" под Киевом

Гибель бизнесмена Сергея Старицкого, которого обнаружили мертвым в доме экс-министра Леонида Кожары, расследуется как умышленное убийство.

Об этом сообщили в управлении коммуникации Нацполиции Украины.

Предварительно было установлено, что в доме Кожары находились три человека, владельцы и их гость. Все трое употребляли алкогольные напитки. По словам супруги экс-министра, она находилась в другой комнате, когда гость якобы выстрелил себе в голову из пистолета хозяина.

Однако правоохранители получили данные, которые дают основания предполагать, что Старицкий мог выстрелить не сам.

"По согласованию с прокуратурой уголовное производство переквалифицировано с самоубийства на умышленное убийство - ч.1 ст.115 УК Украины", – говорится в сообщении полиции.

Как ранее сообщал "Апостроф", смерть Сергея Старицкого наступила в результате стрельбы из пистолета Jericho 941 – наградного оружия экс-министра Кожары.