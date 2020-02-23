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Появились неожиданные детали гибели экс-руководителя "Интера" под Киевом

воскресенье, 23 февраля 2020, 23:34
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К убийству Сергея Старицкого, которого обнаружили мертвым в пятницу, 21 февраля, в доме экс-министра Леонида Кожары, может быт причастен сам бывший чиновник.

Об этом сообщает Обозреватель.

Так, тело Старицкого лежал на кухне с пистолетом в ладони, а пуля вошла под глаз. Более того, первичная экспертиза показала сомнительность версии о самоубийстве.

В частности, источник утверждает, что на лице жертвы нет характерных для самостоятельного выстрела в упор следов, среди которых: опаленная кожа, пороховые газы, отпечаток среза ствола.

Более того, пистолет был зажат в руке у Старицкого, хотя из-за падения с высоты человеческого роста он должен был выпасть. По словам осведомителя, Кожара, у которого в крови было зафиксировано 2:25 промилле алкоголя, якобы мог умышленно или неумышленно застрелить медиаменеджера, а потом испугаться и исказить картину преступления, вложив пистолет жертве в руку.

Уточняется, что есть свидетельства о пьяных выходках со стороны экс-министра иностранных дел, которые он совершал ранее: стрельба в воздух, во дворе, из окна.

По мнению источника, из-за вышеперечисленных факторов Кожаре якобы могут вручить подозрение. Он также уточнил, что в случае признания в убийстве по неосторожности, ему грозило бы от 3 до 5 лет.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились все данные про бизнесмена, загадочно погибшего в доме экс-главы МИДа под Киевом.

Также в полиции сделали громкое заявление о гибели экс-руководителя "Интера" под Киевом.

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