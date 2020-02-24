Очевидец рассказал о загадочной гибели экс-руководителя "Интера" под Киевом

Бывшего министра иностранных дел Леонида Кожару и его жену Марину правоохранители допрашивали только один раз - в день, когда в их доме обнаружили тело бизнесмена Сергея Старицкого.

Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на слова Марины, очевидицы происшествия.

Он отметила, что с тех пор они не общались с правоохранителями, хотя их дом взяли под стражу.

"К нам никто не ходит, только адвокат. Ни полиция, никто. Когда все это произошло, полиция была – и все. После того с ними не разговаривали. Мы находимся дома, в таком шоковом состоянии сейчас", - рассказала Марина.

По словам женщины, комментировать произошедшее супруги не готовы, по крайней мере до обнародования официальных причин смерти Старицкого.

"Когда состоятся все судебные экспертизы - тогда комментарии. Сейчас ни я, ни Леонид Александрович...не лучшее время говорить. Мы очень растеряны", - сказала жена Кожары.

В то же время Марина опровергла слова их соседей, что якобы те часто слышали ссоры.

"Мы живем душа в душу. У нас есть охранник - он может все рассказать. Это более, чем смешно. Леонид Александрович такой спокойный человек, это я более эмоциональная. Эмоции - да, но ссоры - Боже упаси", - заверила Марина.

Все следы трагедии, по словам женщины, уже вычищены из их дома и правоохранители, собрав необходимые доказательства, разрешили пользоваться кухней, где все и произошло. Никаких версий произошедшего Марина не назвала.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились все данные про бизнесмена, загадочно погибшего в доме экс-главы МИДа под Киевом.

Также в полиции сделали громкое заявление о гибели экс-руководителя "Интера" под Киевом.