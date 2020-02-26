RU  UA  EN

среда, 26 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.25
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

26 февраля

22:28
В Украине пояснили, кому больше и меньше всего грозит заразиться коронавирусом
21:48
Новинский рассказал о важной встрече глав православных церквей
21:24
Странная гибель бизнесмена в Киеве: появилось фото предсмертной записки, где он называет виновных
20:52
На Донбассе нанесли смертельный удар по боевикам
20:20
Украинские киберактивисты сделали громкое заявление после обысков силовиков: видео
19:56
Фаны Тилля Линдеманна объяснили его скандальный порноклип забавным мемом Lime
19:30
Просто Гарри: после отказа от королевских полномочий принц не хочет использовать титул Lime
19:14
NASA показало уникальное видео обратной стороны Луны, снятое с близкого расстояния
19:07
Все говорят о кето-диете Тины Кароль: что это и кому она противопоказана Lime
18:59
В Ровно подросток угнал маршрутку с людьми и успел на них "заработать": фото и детали истории
18:32
Создатели сериала "Чернобыль" нашли тему для нового триллера о периоде Холодной войны Lime
18:16
Под Ровно в мастерской скульптора нашли мертвой давно пропавшую женщину: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Странная гибель бизнесмена в Киеве: появилось фото предсмертной записки, где он называет виновных

среда, 26 февраля 2020, 21:24
переглянути новину українською

На месте гибели бизнесмена Леонида Вульфа была обнаружена предсмертная записка, в которой сообщается о причинах самоубийства.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "Dетектив-Info".

В записке, написанной якобы рукой Вульфа, говорится о том, что причиной смерти стало ограбление квартиры бизнесмена и обвинения в его инсценировке.

"Последние два года я очень болел, деньги берег на случай смерти. После ограбления мое состояние резко ухудшилось, я попал в больницу. Меня обвиняют, что я сам ограбил свою квартиру и выдал красивую инсценировку", – сообщается в записке.

В конце записки Вульф отмечает, что приобрел оружие, из которого был произведен выстрел, у своего знакомого, участника Антитеррористической операции.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве попрощались с бизнесменом Сергеем Старицким, которого нашли мертвым в доме бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары.

Фотовзгляд

Все галереи
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до "заброшки"

Читайте также

"Нулевой Кличко": почему мэр столицы никак не может достроить метро

Боксер в третий раз: как Кличко снова берет Киев

На руинах индустриальной эпохи: как умирает промышленная архитектура Киева

Марш в Киеве к 111-летию Бандеры: эксклюзивные фото шествия с факелами

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: