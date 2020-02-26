Странная гибель бизнесмена в Киеве: появилось фото предсмертной записки, где он называет виновных

На месте гибели бизнесмена Леонида Вульфа была обнаружена предсмертная записка, в которой сообщается о причинах самоубийства.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "Dетектив-Info".

В записке, написанной якобы рукой Вульфа, говорится о том, что причиной смерти стало ограбление квартиры бизнесмена и обвинения в его инсценировке.

"Последние два года я очень болел, деньги берег на случай смерти. После ограбления мое состояние резко ухудшилось, я попал в больницу. Меня обвиняют, что я сам ограбил свою квартиру и выдал красивую инсценировку", – сообщается в записке.

В конце записки Вульф отмечает, что приобрел оружие, из которого был произведен выстрел, у своего знакомого, участника Антитеррористической операции.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве попрощались с бизнесменом Сергеем Старицким, которого нашли мертвым в доме бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары.