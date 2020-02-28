В метро Киева заметили человека, готового к эпидемии коронавируса: курьезное фото

В пятницу, 28 февраля, в Киеве, где уже проводят учения на случай обнаружения случаев заболевания коронавирусом, пассажир метро решил обезопасить себя от болезни с помощью противогаза.

Фото странного пассажира опубликовал на своей Facebook-странице пользователь под ником Birinci Süleyman Kanuni.

"Обожаю Киевский метрополитен! Противогазом по короновирусу!" - подписал он снимок.

На фото молодой человек в коричневой куртке стоит в вагоне метро, одев противогаз, и задумчиво смотрит в экран смартфона. На его странный вид другие пассажиры не особенно обращают внимание.

Напомним, что по данным МОЗ, в Украине пока нет случаев заражения коронавирусом COVID-2019, однако он уже "атаковал" соседние страны.

Как сообщал "Апостроф", ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов посоветовал украинцам народное лекарство от коронавируса,