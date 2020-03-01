Слетел с дороги в канал: в Киеве произошла серьезная авария, фото с места

В Киеве вечером субботы, 29 февраля, водитель не справился с управлением и вылетел с дороги в Русановский канал.
Об этом сообщает "Киев Оперативный" на Facebook-странице.
Известно, что ДТП произошло по улице Энтузиастов около 21:40. Пассажира вытащили, что с водителем - пока неизвестно. На месте работают спасатели ГСЧС, полиция и врачи.
В сети бурно обсуждают аварию, находя в произошедшем повод для шуток, несмотря на всю серьезность ситуации.
Как сообщал "Апостроф", также в субботу, 29 февраля, в Киеве на Троещине, фургон влетел под фуру.
Также в этот же день в центре Киева на перекрестке из-за столкновения перевернулся автомобиль.
Кроме того, в субботу, 29 февраля, на выезде из Киева, произошла серьезная авария: в результате лобового столкновения Audi и Mitsubishi один человек погиб, еще трое получили травмы.