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Слетел с дороги в канал: в Киеве произошла серьезная авария, фото с места

воскресенье, 01 марта 2020, 00:09
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В Киеве вечером субботы, 29 февраля, водитель не справился с управлением и вылетел с дороги в Русановский канал.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" на Facebook-странице.

Известно, что ДТП произошло по улице Энтузиастов около 21:40. Пассажира вытащили, что с водителем - пока неизвестно. На месте работают спасатели ГСЧС, полиция и врачи.

ДТП в Киеве: авто слетело с дороги в Русановский канал
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ДТП в Киеве: авто слетело с дороги в Русановский канал
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ДТП в Киеве: авто слетело с дороги в Русановский канал
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ДТП в Киеве: авто слетело с дороги в Русановский канал
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В сети бурно обсуждают аварию, находя в произошедшем повод для шуток, несмотря на всю серьезность ситуации.

Как сообщал "Апостроф", также в субботу, 29 февраля, в Киеве на Троещине, фургон влетел под фуру.

Также в этот же день в центре Киева на перекрестке из-за столкновения перевернулся автомобиль.

Кроме того, в субботу, 29 февраля, на выезде из Киева, произошла серьезная авария: в результате лобового столкновения Audi и Mitsubishi один человек погиб, еще трое получили травмы.

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