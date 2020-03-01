Успел всех высадить: новые подробности, фото и видео серьезного ЧП с маршруткой в Киеве

Пожар в салоне пассажирского автобуса в Киеве в воскресенье, 1 марта, в результате которого транспорт сгорел полностью, обошелся без жертв, поскольку водитель успел высадить всех пассажиров на остановке.

Об этом сообщает Информатор.

Водитель маршрутки рассказал, что почувствовал запах гари еще на перекрестке перед площадью. Поэтому как только он доехал до остановки, попросил всех пассажиров выйти из автобуса. Именно поэтому в результате пожара, который вскоре охватил всю маршрутку, никто не пострадал.

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На данный момент спасателям предстоит выяснить, что именно стало причиной ЧП.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве произошло серьезное ДТП с участием общественного транспорта, который загорелся.

Также маршрутка с пассажирами загорелась и в Харькове.