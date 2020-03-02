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Примчались пять "скорых": в Киеве вспыхнул сильный пожар в многоэтажке, видео

понедельник, 02 марта 2020, 14:20
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В Подольской районе Киева вспыхнул сильный пожар, загорелась квартира на 12 этаже 16-этажного дома.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

ЧП случилось на проспекте Правды, 19/3. На месте работают 5 пожарных машин.

В сети, также, появилось видео пожара. На кадрах видно, что там очень много дыма.

Пожар до сих пор не смогли ликвидировать.

На данный момент, о пострадавших неизвестно.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в поселке Чабаны Киево-Святошинского района столицы возник пожар в отельно-ресторанном заведении, расположенном рядом с автозаправочной станцией.

Напомним, что в воскресенье, 1 марта, на Соломенской площади в столице загорелся маршрутный автобус.

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