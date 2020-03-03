"Гейзер" на мосту Патона в Киеве: появились новые видео ЧП и заявление властей

Из-за прорыва трубопровода, который во вторник, 3 марта, произошел на мосту Патона в Киеве, услуга централизованного отопления и горячего водоснабжения будет приостановлена в около 200 жилых домов в столице.

Об этом сообщили в коммунальном предприятии "Киевтеплоэнерго".

Аварийная бригада, которая выехала на место происшествия, где из-за прорыва трубы образовался настоящий водопад горячей воды, ликвидировала аварию, ремонтные работы планируют завершить до конца текущего дня.

Из-за ЧП пришлось отключить от горячего водоснабжения и централизованного отопления около двух сотен жилых домов в микрорайонах Русановка и Березняки.





В КГГА сообщили, что на несущую конструкцию моста прорыв не повлиял. Движение транспорта на мосту на время ремонтных работ не ограничивается.





В "Киевтеплоэнерго" уточнили, что диаметр трубопровода, на котором случился прорыв, составляет 600 мм. Он был введен в эксплуатацию еще в 1962 году.

Как сообщал "Апостроф", ранее возле станции столичного метро "Сырец" из-за вероятного прорыва трубы затопило проезжую часть улицы.