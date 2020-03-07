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В центре Киева посреди улицы открылся "источник" с кипятком: фото

суббота, 07 марта 2020, 20:51
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Фото: Апостроф

В субботу вечером, 7 марта, в Печерском районе Киева произошел прорыв коммуникаций и из-под асфальта потекла горячая вода.

Об этом сообщает корреспондент "Апострофа".

Инцидент произошел на улице Иоанна Павла Второго. Из-под земли на улицу течет кипяток, окружающая территория покрыта паром.

Как можно увидеть на фото, на место уже прибыли соответствующие службы и оградили место прорыва. О пострадавших в результате аварии пока не сообщалось.

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Напомним, несколькими днями ранее в Киеве на мосту Патона произошел прорыв трубопровода, из-за чего с сооружения прямо в Днепр начал стекать огромный поток горячей воды.

Кроме того, как ранее сообщал "Апостроф", в январе произошел серьезный инцидент с прорывом коммуникаций: в Киеве кипятком затопило крупный ТЦ Ocean Plaza.

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