В центре Киева посреди улицы открылся "источник" с кипятком: фото

В субботу вечером, 7 марта, в Печерском районе Киева произошел прорыв коммуникаций и из-под асфальта потекла горячая вода.
Об этом сообщает корреспондент "Апострофа".
Инцидент произошел на улице Иоанна Павла Второго. Из-под земли на улицу течет кипяток, окружающая территория покрыта паром.
Как можно увидеть на фото, на место уже прибыли соответствующие службы и оградили место прорыва. О пострадавших в результате аварии пока не сообщалось.
Напомним, несколькими днями ранее в Киеве на мосту Патона произошел прорыв трубопровода, из-за чего с сооружения прямо в Днепр начал стекать огромный поток горячей воды.
Кроме того, как ранее сообщал "Апостроф", в январе произошел серьезный инцидент с прорывом коммуникаций: в Киеве кипятком затопило крупный ТЦ Ocean Plaza.