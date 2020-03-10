RU  UA  EN

вторник, 10 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.00
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

10 марта

19:09
Родиться и умереть при Путине: соцсети бурно обсуждают "обнуление" российского президента
17:56
Путинские миллиардеры потеряли огромные деньги из-за обвала цен на нефть: названы суммы
17:50
Чарли Шина обвинили в изнасиловании 13-летнего мальчика на съемках фильма Lime
17:28
"Время и Стекло" показали новый ролик - в нем все плачут, и теперь фаны думают, что группе конец Lime
17:00
Умер самый известный японский кот Широ - его называли котом, познавшим дзен Lime
16:18
Дочь Анастасии Заворотнюк ответила на расспросы о болезни и состоянии актрисы Lime
16:00
Беременная Кэти Перри рассказала о смерти близкого человека Lime
15:29
Шанс для Путина? В России приняли важное решение о сроках президентства
15:01
Чаку Норрису - 80: мы собрали лучшие мемы с актером бессмертных боевиков Lime
14:59
Жених Дженнифер Лопес переоделся в ее платье для забавного видео Lime
14:59
Турция продолжает стягивать войска в Идлиб: появились впечатляющие фото
14:58
Путин сделал важное заявление об обнулении президентских сроков: что происходит
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В сети показали фото кладбища цветов в Киеве после 8 марта

вторник, 10 марта 2020, 18:29
переглянути новину українською

Во вторник, 10 марта, в Киеве, на Троещине, заметили целую свалку цветов, которые остались после празднования 8 марта.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Киев Сейчас".

"На Троещине выкинули десятки нераспроданных букетов. Таковы последствия празднования Международного женского дня", - говорится в подписи к снимку, на котором видны груды никому ненужных цветов.

Как уточняют в Telegram-канале, некоторые цветы были даже не распечатаны из коробок.

Как сообщал "Апостроф", ранее Зеленский интересно высказался о праздновании 8 Марта. Так, говоря о Международном женском дне, Зеленский сознался, что любит ходить по магазинам в поисках подарков, хотя времени для этого теперь у него остается немного.

Также сеть взорвалась из-за концерта запрещенных в Украине российских звезд на телеканале "Интер" 8 марта.

Фотогалереи

Все
Десять романтических локаций Киева
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Читайте также

Медицина в коме: как разваливаются исторические больницы Киева

Киевский торт: как Ермак и Кличко "нарезали" столицу

"Нулевой Кличко": почему мэр столицы никак не может достроить метро

Боксер в третий раз: как Кличко снова берет Киев

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: