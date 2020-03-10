В сети показали фото кладбища цветов в Киеве после 8 марта

Во вторник, 10 марта, в Киеве, на Троещине, заметили целую свалку цветов, которые остались после празднования 8 марта.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Киев Сейчас".

"На Троещине выкинули десятки нераспроданных букетов. Таковы последствия празднования Международного женского дня", - говорится в подписи к снимку, на котором видны груды никому ненужных цветов.

Как уточняют в Telegram-канале, некоторые цветы были даже не распечатаны из коробок.

Как сообщал "Апостроф", ранее Зеленский интересно высказался о праздновании 8 Марта. Так, говоря о Международном женском дне, Зеленский сознался, что любит ходить по магазинам в поисках подарков, хотя времени для этого теперь у него остается немного.

Также сеть взорвалась из-за концерта запрещенных в Украине российских звезд на телеканале "Интер" 8 марта.