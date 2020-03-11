RU  UA  EN

среда, 11 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.70
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

11 марта

16:42
Наоми Кэмпбелл переоделась в защитный костюм из-за коронавируса: фото Lime
16:39
Не думала, что будет так тяжело: Ирина Горовая прокомментировала распад "Время и Стекло" Lime
16:06
Дочь Миллы Йовович получила первую большую роль в кино. Теперь она - без пяти минут звезда Disney Lime
14:03
Чарли Шин ответил на обвинения в изнасиловании 13-летнего мальчика Lime
13:40
Названы первые победители украинской музыкальной премии YUNA-2020 Lime
13:25
Билли Айлиш разделась на концерте в знак протеста против бодишейминга Lime
13:10
ГБР открыло дело из-за отмены "Роттердам+": вменяется ущерб в 4,4 млрд
12:53
Супруга Владимира Остапчука рассказала, почему затягивается их развод Lime
12:25
Российские пранкеры разыграли принца Гарри, прикинувшись Гретой Тунберг Lime
12:15
В 2020 году откроем салоны в каждом райцентре: основатель В2В jewelry Гонта рассказал о планах компании
11:54
На концерте группы Mozgi произошел неприятный инцидент - поклонница едва не лишилась волос Lime
11:23
Дочь Стивена Спилберга рассказала, как отец относится к ее карьере в порно Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Что грозит нарушителям карантина в Киеве: появилось важное заявление, видео

среда, 11 марта 2020, 16:35
переглянути новину українською

Торгово-развлекательным центрам и частным школам пригрозили административной или уголовной ответственностью в случае нарушения правил карантина в Киеве из-за эпидемии коронавируса, которым по данным на среду, 11 марта, по всему миру заразились уже более 118 тысяч человек, умерли более 4 тысяч.

Об этом на брифинге заявил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

Так, согласно решению комиссии КГГА по вопросам безопасности, в Киеве с четверга, 12 марта и, предварительно, до конца месяца массовые мероприятия численностью более 60 человек должны быть отменены, торгово-развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг молах должны приостановить свою работу.

Решение комиссии Киевской горгосадминистрации по внедрению ограничительных мер в столице в связи с коронавирусом является обязательным для всех учреждений независимо от формы собственности.

"Сейчас мы говорил про ограничения. Там есть только административная ответственность. Когда, не дай бог, будет введен режим эпидемиологического ситуации, то тогда будет уголовная ответственность", - уточнил Поворозник.

Напомним, как сообщал "Апостроф", на данный момент самый жесткий карантин из-за коронавируса ввели в Италии. Здесь запретили даже свадьбы и похороны.

Фотогалереи

Все
Десять романтических локаций Киева
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Читайте также

Медицина в коме: как разваливаются исторические больницы Киева

Киевский торт: как Ермак и Кличко "нарезали" столицу

"Нулевой Кличко": почему мэр столицы никак не может достроить метро

Боксер в третий раз: как Кличко снова берет Киев

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: