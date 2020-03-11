Что грозит нарушителям карантина в Киеве: появилось важное заявление, видео

Торгово-развлекательным центрам и частным школам пригрозили административной или уголовной ответственностью в случае нарушения правил карантина в Киеве из-за эпидемии коронавируса, которым по данным на среду, 11 марта, по всему миру заразились уже более 118 тысяч человек, умерли более 4 тысяч.

Об этом на брифинге заявил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

Так, согласно решению комиссии КГГА по вопросам безопасности, в Киеве с четверга, 12 марта и, предварительно, до конца месяца массовые мероприятия численностью более 60 человек должны быть отменены, торгово-развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг молах должны приостановить свою работу.

Решение комиссии Киевской горгосадминистрации по внедрению ограничительных мер в столице в связи с коронавирусом является обязательным для всех учреждений независимо от формы собственности.

"Сейчас мы говорил про ограничения. Там есть только административная ответственность. Когда, не дай бог, будет введен режим эпидемиологического ситуации, то тогда будет уголовная ответственность", - уточнил Поворозник.

Напомним, как сообщал "Апостроф", на данный момент самый жесткий карантин из-за коронавируса ввели в Италии. Здесь запретили даже свадьбы и похороны.