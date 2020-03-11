В Киеве после объявления карантина начали штурмовать магазины: в сети показали видео

Буквально через несколько часов после того, как в Киеве объявили карантин из-за пандемии коронавируса, жители столицы начали массово скупать продукты и предметы первой необходимости в супермаркетах.

Соответствующие видео публикуют на YouTube-каналах.

"Будний день, три часа после обеда, магазин "Метро". Несколько часов назад ввели карантин", - пишет автор одного из роликов, на котором видно большое количество людей, которые вышли за покупками в гипермаркет, несмотря на рабочее время на часах.

На втором видео видно отсутствие продуктов первой необходимости в одном из масмаркетов.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно про введение ответственности, вплоть до уголовной в Киеве в случае нарушения ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса, из-за которой по данным на среду, 11 марта, по всему миру заразились уже более 118 тысяч человек, умерли более 4 тысяч.