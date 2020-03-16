Карантин из-за коронавируса в Киеве: Кличко взбудоражил сеть странной футболкой

Мэр Киева Виталий Кличко, который сообщил в понедельник, 16 марта, о жестких ограничительных мерах в связи с карантином из-за коронавируса, появился в Киевской городской государственной администрации в футболке с надписью "Квентин Карантино" и своим портретом.

Фото мера столицы опубликовано в Telegram-канале "Коронавирус.Экстренно".

"Самоирония это хорошо, а еще работающее метро с очередями - хреново", - отметили в подписи к опубликованному фото.

Напомним, что столичная мэрия не планирует вносить изменения в работу метро в Киеве из-за пандемии коронавируса, хотя и ввела в Киеве жесткий карантин.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве городские власти решили провести дезинфекцию подъездов жилых домов, которую в сети восприняли с нескрываемым скептицизмом.