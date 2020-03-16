В Киеве сделали заявление по работе метро во время карантина

Киевская городская государственная администрация не планирует вносить изменения в работу метро в Киеве из-за пандемии коронавируса, хотя и ввела в Киеве жесткий карантин.

Об этом на брифинге заявил первый замглавы КГГА Николай Поворозник

"На сегодня, прекращение работы метро не рассматривается", - говорится в сообщении.

По его словам, на данный момент гражданам рекомендуется пользоваться общественным транспортом исключительно для поездок на работу, в больницу или в аптеку.

Также в КГГА отметили, что вопрос отмены автобусных и железнодорожных перевозок должна решать правительственная комиссия.

"Ограничение передвижения людей - это норма, которая была предложена кабинетом министров. Отмена маршрутов и поездов - это вопрос к Кабмину", - сказал Поворозник.

Отметим, что некоторые украинские СМИ подавали информацию об остановке метро в Киеве из-за карантина, но она не подтвердилась.

Подробнее о пандемии коронавируса и угрозах для экономики Украины читайте в материале "Апострофа": Экономика на карантине: сколько потеряет Украина из-за коронавируса.