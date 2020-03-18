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Коронавирус в Раде: депутатов массово проверяют на возможное заражение

среда, 18 марта 2020, 16:22
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В Верховную Раду начали массово съезжаться депутаты, чтобы провериться с помощью теста на коронавирус.

Как рассказали "Апострофу" источники в ВР, в связи с болезнью народного депутата Сергея Шахова в парламент едут депутаты из разных фракций.

"У Шахова широкий круг общения. Практически из каждой фракции в парламенте приезжают депутаты, которые с ним контактировали. Особенно большое количество делегатов - из ОПЗЖ. Во-первых, Шахов с ними активно общается. Чуть ли не чаще, чем с депутатами из депгруппы "Доверие". Во-вторых, среди них много людей возраста, который входит в зону риска", - объяснил источник.

Ранее источники "Апострофа" в Раде сообщили, что среди депутатов началась паника после подтвержденного случая заражения у Шахова.

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