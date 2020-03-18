Под Киевом на железной дороге произошел бунт из-за карантина: опубликованы фото

В среду, 18 марта, около 50 граждан заблокировали движение железнодорожного транспорта на станции Фастов (Киевская область), требуя возобновить рейсы электропоездов, которые были отменены по распоряжению Кабмина в связи с предотвращением распространения в стране коронавируса COVID-19.

Об этом сообщили на Facebook-странице полиции Киевской области.

На место событий прибыли следственно-оперативная группа полиции, руководство Фастовского отделения полиции, представители горсовета.

"Полицейские провели разъяснительную беседу о необходимости таких противоэпидемических мероприятий, поскольку такие ограничительные меры введены для предотвращения распространения коронавируса в стране и сохранению жизни и здоровья граждан" - сказано в сообщении.

После профилактической беседы митингующие разблокировали движение железнодорожного транспорта. По решению горсовета, людей доставили в пункт назначения автотранспортом.

Полиция Киевщины обратилась к гражданам с призывом отнестись с пониманием к временным ограничениям, не совершать противоправных действий, придерживаться строгих правил эпидемиологического режима и не подвергать опасности себя и окружающих.

Как сообщал "Апостроф", коммунальное предприятие "Киевпастранс" будет сурово наказывать водителей, которые не будут контролировать количество пассажиров в транспортном средстве.