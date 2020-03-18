В Киеве придумали суровое наказание для водителей общественного транспорта, нарушивших режим карантина

Коммунальное предприятие "Киевпастранс" будет сурово наказывать водителей, которые не будут контролировать количество пассажиров в транспортном средстве. В связи с введением карантина в маршрутках одновременно не могут ездить более 10 пассажиров, а в автобусах, троллейбусах и трамваях - не более 20.

Как заявил гендиректор "Киевпасстранса" Дмитрий Левченко, нарушителей ожидает дисциплинарная ответственность.

"Это будет лишение премии вплоть до увольнения", - сказал Левченко.

По его словам, количество пассажиров в городском транспорте должны контролировать не только водители, но и кондукторы.

Как известно, 18 марта в Украине ввели жесткие меры по передвижению общественного транспорта. Несмотря на ограничения, киевский общественный транспорт был забит, а водители не использую защитные маски.

Напомним, что Министерство здравоохранения Украины обратилось к гражданам по случаю распространения смертельного коронавируса.