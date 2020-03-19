Фото дня: как киевляне штурмуют автобус в борьбе с полицией

В четверг, 19 марта, на одной из остановок общественного транспопорта в Киеве произошла толкотня, киевляне таким образом пытались зайти поскорее в автобус, поскольку только 20 человек может находиться там.

Фото появилось в соцсети.,

"Киев. Греческий танец сиртаки. Или конкурс "кто первый сядет на табуретку", - говорится в подписи к фото в соцсети.

На нем видно много людей, которые толкают друг друга, чтобы успеть занять место в салоне автобуса. Пытаются оттеснить и полицейских, которые контролируют происходящее и считают количество пассажиров, которые заходят в автобус.

Инцидент произошел в районе станции метро Черниговская.

Отметим, что городские перевозки могут осуществляться в режиме: до 10 человек – в маршрутных такси и до 20 человек – в троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая. Из-за этого, чтобы доехать на работу нужно ждать очень долго. Вот на фото и видно к чему привел недостаток терпения у киевлян.

Напомним, что аналогичные случаи 19 марта произошли и в Одессе.

Подробнее о том, к чему привело введение транспортных ограничений в связи с карантином читайте в материале "Апострофа": Разрезанный Киев и маршруты в никуда: к чему привел транспортный карантин.