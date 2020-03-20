Опасное место: фото и видео храма при больнице в Киеве, где держат больных коронавирусом

Храм около Александровской больницы в Киеве, куда везут зараженных коронавирусом, пустует из-за вспышки COVID-19.

Фото и видео сделал корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

Храм сейчас не закрыт для прихожан. Он работает, однако людей в нем нет, о чем свидетельствует видеозапись. Там пусто, но работает женщина, которая продает свечи и другие церковные принадлежности. Также охранник препятствовал работе журналиста.

Однако на фото заметно, что люди все таки заходят в церковь. Возле нее работает торговая точка.

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Отметим, что это место опасное, так как может стать очагом заражения. Источником инфицирования могут быть люди, которые приходят проведать в больницу друзей, родственников, которые находятся с подозрением на коронавирус. А также потенциально зараженные, которые идут в больницу и заходят по дороге в храм.

Напомним, что умершая пенсионерка из Радомышля посещала церковь, когда уже была заражена коронавирусом.

Как сообщал "Апостроф", в Украине первый пациент сумел вылечиться от смертельного коронавируса. С таким заявлением 20 марта выступил президент Владимир Зеленский.