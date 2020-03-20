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Под Киевом обнаружен еще один случай заражения коронавирусом

пятница, 20 марта 2020, 20:30
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В пятницу, 20 марта, в Киевской области был зафиксирован еще один, третий случай заражения коронавирусом Covid-19.

Об этом заявил и.о. главы Киевской ОГА Василий Володин.

"Только что стало известно о третьем подтвержденном случае заболевания коронавирусом в Киевской области", - сказал Володин.

Также он призвал не поддаваться панике и сообщил, что представители ОГА побывали в Киево-Святошинской центральной районной больнице, что в Боярке.

"Удостоверились, что условия работы там нормальные. Помещение имеет новое оборудование. Средствами индивидуальной защиты и раствором для дезинфекции медперсонал, на первое время, обеспечен", - написал он.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Министерстве здравоохранения Украины официально подтвердили новый случай заболевания коронавирусом Covid-19 во Львове: заразившийся мужчина недавно вернулся из Германии.

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