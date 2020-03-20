Uber пообещал помочь медикам сражаться с коронавирусом

Служба такси Uber будет бесплатно развозить медиков к месту их работы на время карантина из-за коронавируса в Украине.

К такой договоренности пришли МОЗ и Uber, о чем сообщает соответствующее ведомство.

"Эта договоренность включает 10000 поездок, которые медицинские работники могут использовать, чтобы добраться до своих больниц и рабочих мест", - говорится в сообщении.

В частности, опция будет доступна в городах, где работает сервис Uber - Киев, Одесса, Львов, Днепр, Харьков, Запорожье и Винница.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились эксклюзивные фото и видео храма при Александровской больнице в Киеве, где держат больных коронавирусом.

Также появились эксклюзивные фото из аэропорта "Борисполь", куда пребывают украинцы, застрявшие за границей из-за пандемии коронавируса.

Кроме того, появились фото больницы в Киеве, где лежат больные коронавирусом.