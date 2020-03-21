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Как будет ездить транспорт в Киеве: опубликована схема

суббота, 21 марта 2020, 20:11
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В связи с остановкой общественного транспорта в Киеве, Киевская городская государственная администрация опубликовала схемы маршрутов общественного транспорта для пассажиров со спецпропусками, проезд которым будет разрешен.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Автобусные маршруты:

№ 56-Д "просп.Палладина - ст. м."Лыбидская";

№ 114 "Ул. Милославская - ж/д вокзал "Центральный";

№ 118 "Ст. м. "Черниговская" - ст. м. "Политехнический институт";

№ 119 "Ул. Кассиана - Контрактовая площадь";

№ 220 "Ул. Тростянецкая - ул. Медовая";

№ 500 "Ул. Северная - ж/д вокзал "Центральный".

Троллейбусные маршруты:

№ 7 "Ул. Чернобыльская - ст. м. "Площадь Льва Толстого";

№ 16 "Ул. Туполева - Майдан Независимости";

№ 30 "Ул. Милославская - ул. Кадетский гай";

№ 91-Н "Ул. Милославская - ж/д вокзал "Центральный";

№ 92-Н "Просп. Свободы - аэропорт "Киев" им. И. Сикорского.

Трамвайные маршруты:

№ 1 "Михайловская Борщаговка - станция "Старовокзальная";

№ 12 "Пуща-Водица - Контрактовая площадь";

№ 14 "Просп. Отрадный - Контрактовая площадь";

№ 16 "Ст. м. "Героев Днепра" - Контрактовая площадь";

№ 22 "Б-р Перова - завод ЖБК";

№ 28-Д "Просп. Ватутина - ст. м. "Позняки".

Как сообщал "Апостроф", утром в субботу, 21 марта, в Киеве из-за карантинных мер продолжился коллапс с общественным транспортом. На остановках в течении дня все так же собираются большие очереди, люди ждут транспорт 40-50 минут.

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