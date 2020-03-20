В Киеве разгневанный пассажир выбросил из автобуса водителя: видео конфликта

В пятницу, 20 марта, в Киеве пассажир практически подрался с водителем маршрутки и выгнал его из автобуса за то, что он не разрешил зайти ему одиннадцатым в салон общественного транспорта, как того требуют правила карантина из-за коронавируса.

Соответствующее видео публикуют в Telegram-канале Klymenko Time.

На кадрах слышно нецензурную брань пассажира, который предлагает водителю выйти из автобуса, поскольку он, по заверению скандалиста, одиннадцатый.

Осторожно! Ненормативная лексика!

Напомним, что в общественном транспорте на время карантина разрешено одновременно перевозить не более 10 человек.

Как сообщал "Апостроф", 19 марта в Киеве из-за карантина на остановках общественного транспорта образовались огромные очереди. Разгневанные люди из-за долгого ожидания транспорта вынуждены были перекрыть дорогу.

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