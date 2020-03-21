Стрельба и погоня из-за миллионов гривен: фото, видео и новые детали спецоперации в Киеве

В сети появились подробности спецоперации Нацполиции в Днепровском районе Киева, там задержали пятерых подозреваемых в разбойном нападении на предпринимателя.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"Полиция Киева под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры задержала группу иностранцев-гастролеров из другого государства, совершивших разбойное нападение и, которые пытались убежать. Фигуранты напали на предпринимателя, который занимался обменом валюты и под угрозой огнестрельного оружия отобрали у него деньги. В ходе проведения полицейской операции , а также благодаря камерам видеонаблюдения "Безопасная столица", мы установили машину, на которой передвигались подозреваемые. а уже через полчаса бойцами спецподразделения КОРД были задержаны на территории Днепровского района столицы. Злоумышленники сопротивлялись и во время побега протаранили автомобиль полицейских", - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в г.. Киеве Андрей Крищенко.

Преступление произошло на улице Мечникова в Печерском районе столицы. По словам заявителя, неизвестные, угрожая пистолетом и ножом, разбили передние окна его легковушки и завладели сумкой, в которой находилось около 3-х миллионов гривен, после чего скрылись с места происшествия на автомобиле.

В ходе отработки полученной информации, сотрудники уголовного розыска столичного главка, районного управления полиции совместно со спецподразделением КОРД задержали пятерых подозреваемых:

Всех участников преступной группы задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас с ними работают следователи. Подозреваемые - уроженцы другого государства, двое из них - 1978 года, остальные - 1994, 1976, 1981 В ходе обыска иномарки, на которой передвигались нападавшие, полицейские обнаружили предмет, похожий на пистолет, номерные знаки от других машин, а также значительную сумму денег.

"По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Также решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК. Нападавшим грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас собираются доказательства для вручения злоумышленникам подозрения, согласованного с процессуальным руководителем, и подготовкой ходатайства в суд об избрании им меры пресечения", - отметил Андрей Крищенко.

Как сообщал "Апостроф", правоохранители задержали в Киеве группу лиц, которые обвиняются в продаже временно изъятых и задержанных автомобилей.