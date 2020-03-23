Дают ли спецпропуски право на бесплатный проезд в Киеве: важное разъяснение

Пропуски в общественный транспорт Киева не дают права на бесплатный проезд, о чем 23 марта заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

По его словам, в общественном транспорте перевозить можно только отдельные категории пассажиров. Это осуществляется не бесплатно.

"То есть, пассажиры с спецпропусками, пользуясь общественным транспортом по определенным маршрутам, смогут приобрести билет, воспользоваться проездным, карточкой киевлянина или Kyiv Smart Card", - отметил он.

Напомним, что 23 марта в Киев прекращаются все пассажирские перевозки из-за карантина, который ввели в столице из-за распространения смертельного коронавируса.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 23 марта в Украину прибыл самолет Вооруженных сил Украины Ил-76, который доставил с китайского Гуанчжоу партию тестов для выявления коронавирусной инфекции.