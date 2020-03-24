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Теперь без уличной еды и кофе: в Киеве ужесточили карантин, введя новые запреты

вторник, 24 марта 2020, 19:06
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Власти Киева решили ужесточить карантин для предотвращения распространения коронавируса и закрыть киоски с продажей шаурмы и напитков на разлив, в том числе и алкогольных.

Об этом сообщает Официальный портал Киева.

Речь идет о запрете работы МАФов по продаже шаурмы, приготовления и продажи кофейных напитков, а также о запрете продажи в торговых точках алкогольных напитков на разлив.

В протоколе постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций отмечается, что в столице вводится обязательный "масочный режим" для людей, находящихся в административных, производственных помещениях и в общественном транспорте. Обеспечить внедрение такого режима должны Национальная полиция и районные администрации.

Городская власть также обратилась к Национальной академии медицинских наук с просьбой направить в столичные больницы инфекционистов, специалистов эпидемиологического направления и специалистов по лабораторной диагностике.

"Их помощь необходима для принятия своевременных мер по оказанию квалифицированной медицинской помощи лицам, заболевших COVID-19", - говорится в сообщении.

Решения Комиссии является обязательными для исполнения.

Напомним, ранее в столичных магазинах и аптеках ввели ограничения по количеству посетителей. Так, в торговых помещениях должна находиться один покупатель на 10 кв. м. До улучшения эпидемической ситуации в столице запрещается пользоваться детскими и спортивными площадками, расположенными в парках и скверах и на придомовых территориях.

Подробнее о том, что изменится в жизни киевлян и как карантин повлияет на жизнь города, читайте в материале "Апострофа": Киевляне и коронавирус: что можно делать при тотальном запрете.

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