В Киеве началась катастрофа: эксклюзивные кадры "битвы" за проезд с "копами"

Во вторник, 24 марта, в Киеве продолжается транспортный коллапс на остановках, люди пытаются попасть в маршрутки и автобусы.

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Видео снял корреспондент "Апострофа". По его словам, без специальных пропусков на остановках в транспорт не пускают даже военных и полицейских. Такая ситуация наблюдается на остановке по улице Чернобыльская, недалеко от станции метро "Академгородок".

Люди устроили "битву", они пытаются любыми способами прорваться в общественный транспорт. Некоторые хотят добраться на работу даже для того, чтобы получить спецпропуск.

Напомним, что в связи с остановкой общественного транспорта в Киеве, Киевская городская государственная администрация опубликовала схемы маршрутов общественного транспорта для пассажиров со спецпропусками, проезд которым будет разрешен.

Как сообщал "Апостроф", премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшее время в Украине не планируют введение чрезвычайного положения.