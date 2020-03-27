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В центре Киева пешеходы необычно наказали "героя парковки": фото и видео

пятница, 27 марта 2020, 02:21
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В центре Киева жестоко наказали героя парковки, который припарковался прямо на пешеходном переходе.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

"Пока не приехал эвакуатор - люди ходили просто по машине Mercedes, водитель которого запарковался на пешеходном переходе в самом центре города - на Богдана Хмельницкого, 10", - говорится в сообщении.

Видео, которое опубликовали снято уже на штрафплощадке и на нем не видно происходящего.

Но в сети появилось фото прямо с места событий.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Харькове неизвестные измазали неправильно припаркованный автомобиль продуктами питания.

Напомним, ночью в четверг, 26 марта, в Киеве, район Березняки, неизвестный пробил лобовое стекло автомобиля, который был припаркован на проходе во дворе жилого дома.

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