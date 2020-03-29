Умер бывший топ-чиновник Киева, подхвативший коронавирус: первые подробности

В воскресенье, 29 марта, умер член Совета директоров Конфедерации строителей Украины, бывший заместитель главы Киевской ОГА Олег Мищенко, у которого диагностировали коронавирус COVID-19.

Об этом сообщает президент Конфедерации строителей Украины, экс-заместитель министра регионального развития, бывший первый заместитель главы Киевской ОГА Лев Парцхаладзе на своей Facebook-странице.

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"Сегодня не стало Мищенко Олега Викторовича, члена Совета директоров Конфедерации строителей Украины. Он целую неделю боролся за жизнь. Но сложная форма сахарного диабета и COVID-19 сделали свое. Давайте не недооценивать этот вирус", - написал он.

Как сообщал "Апостроф", по состоянию на утро 29 марта в Украине было зафиксировано 109 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19.