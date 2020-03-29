RU  UA  EN

воскресенье, 29 марта
  • НБУ:USD 27.80
  • НБУ:EUR 30.45
НБУ:USD  27.80
Меню
Общество

Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

Новости

29 марта

12:03
"Многоходовочка" в Минкульте: кресло министра может получить человек Ахметова - СМИ
07:21
В поисках легкого завтрака: 3 оригинальных идеи с яйцами и овощами Lime

28 марта

22:33
Внеочередное собрание Рады: за что могут проголосовать депутаты
19:04
5 скандальных образов Леди Гаги ко дню рождения эпатажной именинницы Lime
18:05
Участницы "Женского Квартала" спели о коронавирусе, соблюдая условия карантина: видео Lime
17:08
Из ведущей - в домохозяйку: Леся Никитюк похвасталась списком переделанных на карантине дел Lime
15:07
Том Хэнкс с женой вернулись в США после лечения коронавируса - пара выглядит очень счастливой Lime
14:32
Зеленский назначил командующим ООС генерала, уволенного в прошлом году
13:59
Могли потерять семью и группу: солистка The Hardkiss рассказала, как едва не развелась с мужем Lime
12:34
У скандального депутата Рады обнаружили коронавирус
12:20
Как прошла четвертая церемония роз проекта Холостяк-10 и кто покинул шоу Lime
11:18
alyona alyona вспомнила свое детство в селе и показала, каким милым ребенком она была Lime
Все новости

Умер бывший топ-чиновник Киева, подхвативший коронавирус: первые подробности

воскресенье, 29 марта 2020, 12:54
переглянути новину українською

В воскресенье, 29 марта, умер член Совета директоров Конфедерации строителей Украины, бывший заместитель главы Киевской ОГА Олег Мищенко, у которого диагностировали коронавирус COVID-19.

Об этом сообщает президент Конфедерации строителей Украины, экс-заместитель министра регионального развития, бывший первый заместитель главы Киевской ОГА Лев Парцхаладзе на своей Facebook-странице.

Коронавирус начал убивать с новой силой: что происходит в Украине и мире (обновляется)

"Сегодня не стало Мищенко Олега Викторовича, члена Совета директоров Конфедерации строителей Украины. Он целую неделю боролся за жизнь. Но сложная форма сахарного диабета и COVID-19 сделали свое. Давайте не недооценивать этот вирус", - написал он.

Как сообщал "Апостроф", по состоянию на утро 29 марта в Украине было зафиксировано 109 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

Фотогалереи

Все
Улица Чернобыльская как зона отчуждения пассажиров
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы
Город без людей. Как выглядит Киев во время карантина

Читайте также

Киевляне и коронавирус: что можно делать при тотальном запрете

Станет лучше, но есть нюансы: как запускают 4G в столичном метро

Медицина в коме: как разваливаются исторические больницы Киева

Киевский торт: как Ермак и Кличко "нарезали" столицу

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: