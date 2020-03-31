В Киеве жуткий пожар уничтожил авто посреди дороги: фото

Во вторник, 31 марта, в центре Киева посреди дороги загорелся автомобиль.

Об этом сообщают в группе dtp.kiev.ua в соцсетях.

Инцидент произошел рано утром на бульваре Леси Украинки. Там вспыхнула машина марки Skoda Octavia. В результате этого она полностью сгорела.

На месте образовалась небольшая тянучка, так как машина загорелась посреди дороги, мешая проезду других авто. На месте работали спасатели, которые ликвидировали пожар.

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Как сообщал "Апостроф", утром 30 марта в Киеве вспыхнул мощный пожар возле рынка на улице Чернобыльской. В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, 23 марта в Киеве вспыхнул пожар в торговом центре River Mall, который расположен на Днепровской Набережной, 12, в районе станции метро "Осокорки".