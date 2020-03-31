В Киеве жуткий пожар уничтожил авто посреди дороги: фото

Во вторник, 31 марта, в центре Киева посреди дороги загорелся автомобиль.
Об этом сообщают в группе dtp.kiev.ua в соцсетях.
Инцидент произошел рано утром на бульваре Леси Украинки. Там вспыхнула машина марки Skoda Octavia. В результате этого она полностью сгорела.
На месте образовалась небольшая тянучка, так как машина загорелась посреди дороги, мешая проезду других авто. На месте работали спасатели, которые ликвидировали пожар.
Как сообщал "Апостроф", утром 30 марта в Киеве вспыхнул мощный пожар возле рынка на улице Чернобыльской. В результате инцидента никто не пострадал.
Напомним, 23 марта в Киеве вспыхнул пожар в торговом центре River Mall, который расположен на Днепровской Набережной, 12, в районе станции метро "Осокорки".