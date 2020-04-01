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Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

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Напоминает кадры фильма: появилось интересное видео дезинфекции улиц в Киеве

среда, 01 апреля 2020, 16:15
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В связи со вспышкой коронавируса в столице Украины начали дезинфицировать улицы, но есть в этом один нюанс.

Видео опубликовали в группе "Чарівний Київ" в Facebook.

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"Похоже на съемки фильма "В Киеве дезинфицируют улицы", - подписали кадры в сети. На них видно, что люди в костюмах фотографируются на улицах города для показа, как проводится дезинфекция. Однако обрабатывают места они на свое усмотрение, пропуская территории.

Как сообщал "Апостроф", в Индии прямо на улице опрыскали раствором моющего средства с хлоркой трудовых мигрантов, которые возвращались домой после введения карантина из-за коронавируса.

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