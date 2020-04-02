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В Киеве водитель припарковался на пешеходном переходе и поплатился: фото

четверг, 02 апреля 2020, 15:23
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В четверг, 2 апреля, в Киеве заметили наглого "героя парковки", который оставил свой автомобиль припаркованным на пешеходном переходе.

Соответствующее фото с машиной нарушителя опубликовали в Facebook-сообществе "ЗупиниЛося".

"Вдоволь свободных мест. Достаточно пройтись до 100 метров. Нет, млять! Я *ука состояния на пешеходном переходе! Теперь постоит. В очереди. По оплате штрафов!" – говорится в подписи к кадрам.

На них действительно видно авто, которое забирает эвакуатор.

Как сообщал "Апостроф", в понедельник, 2 марта, в Киеве отомстили наглому "герою парковки", который оставил свой автомобиль не в положенном для этого месте.

Также в Голосеевском районе Киева две белых иномарки припарковались на тротуаре и мешали передвигаться пешеходам.

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