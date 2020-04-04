Карантин нарушает даже полиция: в сети показали видео из Киева

Власти Украины ввели ужесточенные карантинные меры в Украине, однако их нарушают даже сотрудники полиции.

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Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

"Подол. Вот такая беседа. На чьей вы стороне?", - написали в сети и опубликовали видео. На нем показано, что неравнодушные граждане сделали замечание сотрудникам полиции. Правоохранитель находился во время исполнения без маски на улице.

Однако сам мужчина утверждал, что не нарушает постановление. Также потом подошел и его коллега без маски. Он спросил почему сами граждане также без маски и почему они во время карантина ездят на машине.

Как сообщал "Апостроф", с понедельника, 6 апреля, в Украине начнут действовать ужесточенные карантинные меры.