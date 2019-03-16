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В Турции открыли доступ в старейший храм мира, называемый "нулевой точкой истории": фото и видео

суббота, 16 марта 2019, 00:21
Фото: haber.sol.org.tr

В Турции открыли храм Гебекли-Тепе, который представляет собой самый старый храм и поселение в истории человечества.

Об этом пишет Otpusk.

Отметим, что место рождения цивилизаций и старейший храмовый комплекс в мире, Гёбекли-Тепе, был официально открыт в прошлую пятницу, 8 марта. Отмечается, что в связи со знаковым событием правительство Турции объявило 2019 год годом Гёбекли-Тепе.

Напомним, что в 2017 году исследователи из Эдинбургского университета сообщили, что проанализировали символы на колоннах храмового комплекса Гёбекли-Тепе. Предположив, что рисунки означают положение небесных тел, и сопоставив их с картой созвездий того времени, они пришли к выводу, что около 10950 года до нашей эры на Землю могла упасть комета.

По их мнению, изображение человека без головы может указывать на многочисленные жертвы этой катастрофы. Последовавший за этим период с конца XI до конца X тысячелетия до нашей эры, так называемый Поздний дриас, был отмечен резким похолоданием.

Как сообщал "Апостроф", ранее на дне Черного моря обнаружили уникальный древний корабль.

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