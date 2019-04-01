В лесах Бразилии обнаружены уникальные жабы-"лампочки": опубликованы фото и видео

Ученые обнаружили два вида крошечных лягушек семейства короткоголовых, скелет которых способен излучать свет.

Об этом сообщает информагентство "Главком".

Отмечают, что эти лягушки обитают в лесах Бразилии, очень ядовиты и являются одними из самых меньших земноводных на Земле - их размер едва превышает 1 сантиметр.

Ученые начали исследовать эти виды лягушек - Brachycephalus ephippium и B. Pitanga - около двух лет назад, в частности, ученые пытались выяснить, как рептилии ищут себе пару. Но также пришли к выводу и удивились, что эти виды земноводных не слышат собственного кваканье, ведь их слуховой аппарат не приспособлен к восприятию звуков нужной частоты. А ведь именно благодаря звукам большинство лягушек ищут себе партнера.

"Также группа ученых выяснила, что выросты скелета этих земноводных, которые расположены непосредственно под кожей, начинают ярко светиться, если подсветить их ультрафиолетом: визуально амфибия становится пятнистой. Отмечается, что флюоресценция костей у позвоночных это не редкое явление, одновременно обычно оно отличается значительно меньшей яркостью", - говорится в сообщении.

Ученые заявили, что такой случай является достаточно особенным и пока непонятным. Вероятно, такая особенность имеет отношение к приманиванию противоположного пола, а возможно - к отпугиванию хищников.

Как сообщал "Апостроф", команда ветеринаров Лондонского зоопарка опубликовала подборку рентгеновских снимков животных, сделанных во время обследования 18 тысяч обитателей зоопарка.