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В Японии тестируют сверхскоростной "поезд-пулю": опубликованы фото и видео

пятница, 17 мая 2019, 01:32
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В Японии тестируют "поезд-пулю" ALFA-X, развивающий скорость до 400 километров в час, и он станет самым быстрым действующим поездом в мире.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

В издании отметили, что сеть железных дорог для поездов, развивающих высокие скорости в Японии уже построена, и по ней в данный момент передвигаются поезда со специальной конструкцией носовых обтекателей, которые могут развивать скорость до 320 км/ч.

При этом правительство Японии хочет усовершенствовать одну и веток магистрали, так, чтобы предельная скорость движения поездов по ней повысилась. Именно по ней запустят новый "поезд-пулю" Advanced Labs for Frontline Activity in Rail eXperimentation (ALFA-X), чей нос выступает на 22 метра от кабины, за счет чего он и способен развивать еще большую скорость – по расчетам, около 400 км/ч.

Также в правительстве Японии поделились планами запустить к 2027 году на железных дорогах страны маглевы – поезда на магнитной подушке.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилось видео, на котором поезд "Укрзализныци" Трускавец-Днепр во время поездки заливает дождевой водой. Автор ролика поблагодарил перевозчика за комфорт в поездке.

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