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Недалеко от Земли пролетит астероид с собственной луной: когда и как его увидеть

воскресенье, 26 мая 2019, 00:31
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На выходных, 25-26 мая, жители Земли смогут наблюдать пролетающий мимо планеты астероид 1999 KW4, который отличается тем, что имеет собственную луну, вращающуюся вокруг него.

Об этом сообщает "Naked-science".

Астероид 1999 KW4 имеет ширину в 1,32 километра, а его скорость составляет примерно 77 тысяч километров в час. Он вращается вокруг Солнца с периодом в половину земного года по эллиптической орбите. Расстояние от него до Земли постоянно варьируется, в этом году небесное тело сблизится с нашей планетой на расстояние в 5,18 миллиона километров — примерно 13,5 расстояния от Земли до Луны. Это довольно близко, учитывая, что обычно такие тела проходят более чем в 30 миллионах километров.

Из-за наличия собственной луны технически этот астероид обозначается как двойная система. Объект 1999 KW4 астрономы из обсерватории Las Cumbres описывают так: "Слегка сплющенный на полюсах, с горным хребтом вокруг экватора на всем его протяжении. Из-за этого гребня объект напоминает волчок или грецкий орех".

Из-за сближения с Землей на такое расстояние Центр малых планет Смитсоновской астрофизической обсерватории отнес астероид 1999 KW4 к категории потенциально опасных. Однако, судя по расчетам его орбиты, столкновение нам не грозит. В следующий раз астероид пройдет настолько близко к Земле только в 2036 году.

Благодаря большому размеру, это небесное тело можно будет разглядеть в любительский телескоп с Земли. 1999 KW4 будет находиться в поле видимости до 27 мая.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Вашингтоне (США) в ходе конференции по планетарной обороне Planetary Defense Conference участники представили методы борьбы с угрозами столкновения астероидов с Землей.

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